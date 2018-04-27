Fırıncılardan Karatay'a yanıt

Toplantıda İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay’ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halil İbrahim Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade ediliyor. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller var" dedi.

'KARATAY HANIM'A EKMEK YOK'

Halil İbrahim Balcı, insan sağlığı için erkeklerin günde 200-250, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunlu. Buradan seslenmek istiyorum: Fırıncı esnafından Karatay Hanım’a ekmek yok" açıklamasında bulundu.