Fatih Altaylı Demet Akalın’a sert çıktı!

Oynadığı Bodrum Masalı dizisiyle adından söz ettiren 22 yaşındaki Serel Yereli, bir arkadaşıyla İtalya'ya gitmişti. Sıcaktan bunalan Yereli, "Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi" deyip o anların videosunu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Yereli'nin paylaşımını gören Demet Akalın, tepkisini sert bir dille ifade ederek, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı" diyerek sinirlenmişti.

Demet Akalın'ın bu tepkisi Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı kızdırdı. Altaylı, "O ablalara sormak isterim, “Size ne?” diye. Kılık kıyafet bekçisi misiniz? Edep muhafızı mısınız? Siz kimsiniz?" diye serzenişte bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısından o bölüm:

SİZE NE?

GENÇ bir dizi oyuncusu, İtalya’da üstsüz güneşlenmiş.

Türkiye’deki bazı meşhur ablaları bu oyuncuya anında saldırıya geçmişler.

O ablalara sormak isterim, “Size ne?” diye.

Kılık kıyafet bekçisi misiniz?

Edep muhafızı mısınız?

Siz kimsiniz?

Hangi hakla bu konuda ahkâm kesme cüretini elde edersiniz?

Bu hadsizliğinizin gerekçesi nedir!