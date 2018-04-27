'Türkleri adamdan saymıyorlar, saydıracağız'

ÖMER BİLGE - LEFKOŞA - HURRİYET/ Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından da kabul edilen Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki konferansta, “Siyasetçi değilim, ama KKTC’nin her Türk’ün kalbinde özel bir yeri var. Ben Türküm ve benim şöyle bir düşüncem var. Biz Türkleri kimse insandan saymıyor, ancak bizler insandan saydıracağız” dedi.

Osmanlı turası desenli kravatı, Atatürk ve KKTC bayrağı rozetleriyle dikkatleri çeken Sancar, üniversite yönetiminden altın anahtar ve onur ödülü aldı.