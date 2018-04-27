Jandarma'da FETÖ operasyonu

Hürriyet- FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ' nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerlerın kontörlü telefonlar ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştikleri iddia edildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen ve halen görevde olan 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

BİR OPERASYON DAHA... 48 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara ve 11 ilde devam ediyor.