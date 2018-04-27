İzmir'de kritik isim yakalandı

Operasyona Emniyet İstihbarat, Mit ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Gözaltına alınan zanlı K.E.H'nin terör örgütü IŞİD'in lideri Bağdadi'nin arkadaşı olduğu ve Suriye'de 700 insanı katlettiği iddia ediliyor

IŞİD'in Suriye'deki Deyr-i Zor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. İzmir'de yaklandı. Emniyet İstihbarat, MİT ve Terörle Mücadele ekiplerinin ortak operasyonu ile yakalanan K.E.H'nin Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 Suriyeliyi katlettiği bildiriliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dikaya'nın haberine göre; toplu katliam videolarının sosyal medyada yayınlandığı öğrenildi. Zanlının terör örgütünün lideri Bağdadi'nin de yakın arkadaşı olduğu öne sürülüyor.