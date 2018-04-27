İDO, 1 Mayıs nedeniyle 74 ek sefer düzenliyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs'ta yolcularına yönelik 74 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Bu düzenleme ile oluşabilecek yoğunlukları minimuma indirgemeyi amaçladığını açıkladı.

İDO, '1 Mayıs' tatilinin Salı gününe gelmesi nedeniyle de, Cuma-Cumartesi gidiş, Salı dönüş olmak üzere deniz otobüsü, hızlı feribot ve ferrycat seferleri için aşağıda listelenen 74 ek sefer açtı.

İDO; Bandırma, Bursa, Yalova, Armutlu, Armutlu T.K., Marmara Adası ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköylokasyonları için açılan ek seferlerle hızlı ve konforlu hizmet anlayışıyla tatilcileri trafik yoğunluğundan kurtarmayı hedefliyor.