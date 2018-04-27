Dev LED ekranlar böyle devrildi!

Panellerin devrilmeye başladığını fark eden çalışanlar, zemin altı kablo boşluğuna saklanarak kurtuldu.



Olay, önceki gün Levent’te bulunan bir otelin toplantı salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otelde yapılacak bir toplantı için kurulmaya çalışılan dev LED ekran panelleri sallanmaya başladı.

Arkada bulunan çalışanlar, kurmaya çalıştıkları panellerin üzerlerine doğru devrilmeye başladığını fark etti. Yaklaşık 10 çalışan koşarak zemin altı kablo boşluğuna saklanınca faciadan dönüldü.

Çok sayıda LED ekranın monte edildiği paneller, çalışanların bulunduğu alana doğru devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken LED ekranlarda hasar oluştu.

O anlar otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.