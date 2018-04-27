Aydın'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde edinilen bilgilere göre, merkez üssü Germencik olan 2.9 şiddetinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz İlçesi'nde gerçekleşen depremden sonra vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.