Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde edinilen bilgilere göre, merkez üssü Germencik olan 2.9 şiddetinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Öğle saatlerinde Denizli'nin Honaz İlçesi'nde gerçekleşen depremden sonra vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.
27 Nisan 2018 03:02
Aydın'da korkutan deprem
Aydın’da merkez üssü Germencik'te saat 00.39'da deprem gerçekleşti.
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