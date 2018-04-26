ALES giriş yerleri açıklandı

ALES yerleri için beklenen duyuru ÖSYM tarafından paylaşıldı.

6 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan ALES yerleri belli oldu. Adaylar, kişisel bilgilerini aday işlemleri sayfasına girerek sınav giriş belgelerini edinebilirler.

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, adayları resmi internet sayfası http://www.osym.gov.tr/ üzerinden bilgilendirdi. 2018-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girecek adayların saat 10:00’dan önce binalarda bulunması gerekiyor. Sınav yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri görüntülenebiliyor.