Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, (Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları) 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 23.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi.
26 Nisan 2018 12:13
Lice ve Kulp'ta sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 70’e yakın köy ve mezrasında, operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Çok Okunanlar
-
Silivri'de dehşet: 2 ölü
-
İstanbul'da su kesintisi
-
Lice ve Kulp'ta sokağa çıkma yasağı
-
Alaçatı için flaş karar
-
TSK'dan açıklama: Acı haber geldi
-
Düz Dünya Derneği kurucusundan dava
-
Akademiyi bölen tasarı genişletildi
-
Beklenen haber: Bugün açıklanıyor!
-
İzmir'de feci kaza: Çok sayıda yaralı
-
İstanbul'da suçüstü yakalandılar