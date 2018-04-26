Akademiyi bölen tasarı genişletildi

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören ve aralarında İstanbul Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi’nin de yer aldığı on devlet üniversitesinin bölünmesinin önünü açan tasarıya bölünecek yeni üniversiteler eklendi. Önerilen değişikliklerle Anadolu Üniversitesi’nin de dahil olduğu listede bölünecek üniversite sayısı 13’e yükseldi.

Komisyonda söz alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, kanun değişikliğiyle üniversitelerin daha kapsamlı, daha nitelikli ve rekabetçi bir bilimsel anlayışa sahip olacağını savundu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ise üniversitelerin bölünmesinin yükseköğretim hayatına yeni bir dinamizm kazandıracağını ileri sürdü. İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesiyle İstanbul İbni Sina Üniversitesi kurulması planı da komisyonda değişti. AKP’li komisyon üyeleri, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılması planlanan Çapa Tıp yerine Cerrahpaşa Tıp’ın ayrılmasını, üniversitenin isminin de “İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa)” olarak değiştirilmesini önerdi. Bölünecek üniversite listesine Anadolu Üniversitesi’nin yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin de eklenmesi önerildi.Bölünen üniversiteler yerine Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulması planlandı. Bunun dışında Gazi Üniversitesi’nde geçiş yapacak fakülteler arasında da değişiklik planlanıyor. Tıp, eczacılık gibi sağlık üzerine olan fakülteler Gazi’de kalırken ilahiyat ve diğer sosyal bilimler fakültelerinin yeni üniversiteye geçişi önerildi. Komisyonun AKP’li üyesi Mustafa İsen, Türkiye’deki üniversitelerin sayı itibarıyla yetersiz kaldığı gerekçesiyle değişikliğin gündeme alındığını söyledi. CHP Milletvekili Ceyhun İrgil ise hükümetin “milli ve yerli” vurgusunu hatırlatarak, “İstanbul Üniversitesi’nden daha milli ve yerli bir şey yoktur herhalde” diye konuştu. CHP Milletvekili Mustafa Akaydın da yükseköğretimle ilgili alınacak kararların kritik önemde olduğunu ifade ederek, “Bu acele ne” diye sordu.

‘Akademi ayağa kalkacak’

Komisyonun CHP’li üyesi Gaye Usluer, AKP’nin Eskişehir’e bir İleri teknoloji üniversitesi kurulması vaadi olduğunu, seçimlerin ardından ise bu vaadin rafa kaldırıldığını hatırlattı. Usluer, Anadolu Üniversitesi’nin bölünerek bir Yüksek Teknoloji Üniversitesi kurulmak istenmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Eğer, seçimlerden önce ‘Ey Eskişehirliler, Anadolu Üniversitesi’ni böleceğiz, içinden Yüksek Teknoloji Üniversitesi çıkartacağız’ denilseydi Eskişehir ayağa kalkardı.”

İlahiyata ayrıcalık

Öte yandan AKP milletvekillerinin verdiği bir önergenin kabulü ile ilahiyat ön lisans programından mezun olanların sınavsız olarak lisans eğitimi veren fakültelere geçmesine olanak sağlandı. Uygulamaya ilişkin usul ve kontenjanlar YÖK tarafından belirlenecek.