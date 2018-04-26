Şüpheli ölüm: Yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 580/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Halil İbrahim Bakış'tan bir süredir haber alamayan kardeşi Muzaffer Bakış (62) kontrol etmek için evine gitti.

Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca eve giren Muzaffer Bakış, kardeşi Halil İbrahim Bakış'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Bakış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.