20 Şubat 2018 23:30

Avustralyalı IŞİD'linin Kilis'teki davasında yeni gelişme

Avustralyalı IŞİD'linin Kilis'teki davasında yeni gelişme
ABD’nin arananlar listesinde yer alan ve Suriye’den Türkiye’ye geçerken yakalanan IŞİD’in Avustralya uyruklu yöneticisi Neil Christopher Prakash’ın yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi.
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Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında dava açılan Prakash’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Prakash, Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmaya, Gaziantep’ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Prakash’ın avukatı Mehmet Alper Ünver, tüm delillerin toplandığını savunup, müvekkilinin adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, iddia makamının Neil Christopher Prakash’ın, Avustralya’ya iadesine ilişkin istediği mütalaaya ilişkin ek süre isteyip, duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.

Prakash, daha önceki savunmasında ülkesine iade edilmek istemediğini söylemişti.

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