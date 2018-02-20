Avustralyalı IŞİD'linin Kilis'teki davasında yeni gelişme

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında dava açılan Prakash’ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Prakash, Avustralyalı gazetecilerin de takip ettiği duruşmaya, Gaziantep’ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Prakash’ın avukatı Mehmet Alper Ünver, tüm delillerin toplandığını savunup, müvekkilinin adli kontrol kararıyla tahliyesini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, iddia makamının Neil Christopher Prakash’ın, Avustralya’ya iadesine ilişkin istediği mütalaaya ilişkin ek süre isteyip, duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.

Prakash, daha önceki savunmasında ülkesine iade edilmek istemediğini söylemişti.