25 Nisan 2018 23:33

Askeri casusluk davasının savcısı tutuklandı

Askeri casusluk davasının savcısı tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının savcısı, 'FETÖ' şüphelisi Zafer Kılınç, tutuklandı.
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Edirne'de yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere geçen hafta Ankara'ya getirilen 'FETÖ' şüphelisi eski savcı Zafer Kılınç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Kılınç'ın, soruşturmayı yürüten savcıya da konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Savcılık işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Kılınç, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

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