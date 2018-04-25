2 Yunan asker için karar verildi!

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1 Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in tutukluluk hali, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce değerlendirildi.
Yunan ordusu askerlerinin avukatları Hakan Yalçıntuğ ve Selin Özel, duruşmada askerlerin tahliyesini talep etti. Duruşma sonunda hakimlik, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.