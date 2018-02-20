Şehit cenazesinde Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun, Şanlıurfa'daki cenaze töreninde, şehidin naaşına ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

DHA - SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun, Şanlıurfa'daki cenaze töreninde, şehidin naaşına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu için Şanlıurfa'da Ulu Cami'de düzenlenen töreninin ardından omuzlara alınarak, götürülen şehidin naaşına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 kişi, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve adı açıklanmayan şüpheli, 'Şehide ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.