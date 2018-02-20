Halkevleri’nin açıklamasına izin verilmedi

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklananlara destek açıklaması yapmak isteyen Halkevleri üyelerine izin verilmedi. Polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Halkevleri, ihraç edilen barış bildirisi imzacısı akademisyen Serdar Başçetin ve Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç’in, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanmalarını Ankara’da protesto etti.

Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyenlere polis izin vermedi. Plastik mermi ve gaz kullanan polisler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Protestocular daha sonra Halkevleri Genel Merkezi önünde toplandı. Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş konuşurken gelen polisler, buradaki açıklamaya da izin vermedi.

Halkevleri’nde yapılan açıklamada da karara tepki gösterildi. Açıklamada, “Biliyoruz ki ortada suç yok, ama hukuk da yok. Bu tutuklama kararı iktidardan gelen talimatla alındı. Bu talimat, memleketi susturma talimatıdır” denildi.(duvar)