Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Soylu, "Son aylarda özellikle Afganistan kökenli yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi Afganistan kökenlidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017’de 4 bin 641, 2018'de ise nisan ayı başına kadar 1328 göçmen kaçakçısı yakalandığını bildirdi.

Soylu, "Son aylarda özellikle Afganistan kökenli yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. 2018 yılındaki kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişi Afganistan kökenlidir. 2017’nin tamamında Afgan kaçak göçmen sayısı 45 bin 259 kişidir" dedi.