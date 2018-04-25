İstanbul'da büyük su kesintisi

İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saati aşan kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Maltepe, Sarıyer etkilenecek.
BÜYÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah, Atatürk Mah
Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah, Hürriyet Mah, Kocasinan Mah, Merkez Mahyenibosna
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah
Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah,Pınar Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Cumhuriyet MahA
çıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah,Aydınevler Mah
Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Problemi
Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
İlçe : SarıyerEtkilenen Mahalleler : Maden Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir