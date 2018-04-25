İstanbul'da büyük su kesintisi

İnternet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde 10 saati aşan kesintiler yaşanacak. Kesintiden, Büyükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Esenyurt, Maltepe, Sarıyer etkilenecek.

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Alkent 2000 Mah, Atatürk Mah

Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Çobançeşme Mah,Şirinevler Mah,Siyavuşpaşa Mah, Hürriyet Mah, Kocasinan Mah, Merkez Mahyenibosna

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah

Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah,Pınar Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Cumhuriyet MahA

çıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.04.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.4.2018 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah,Aydınevler Mah

Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Problemi

Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 10:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SARIYER

İlçe : SarıyerEtkilenen Mahalleler : Maden Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.Başlama Tarihi : 25.4.2018 - 09:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.4.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir