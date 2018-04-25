Turistlere şok! 60 liralık yola 1550 TL ödediler

Türkiye'ye gelen iki Japon turist, taksiyle 60 lira tutan Sultanahmet’e gitmek için transfer ücreti olarak bir acenteye 1550 TL ödedi.

Japonya'dan geçen hafta İstanbul'a gelen 2 Japonya uyruklu turist Atatürk Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek istedi. Taksi yerine transfer için bir acente ile anlaşan turistler iddiaya göre yarım saati bulmayan yolculuk için 1550 TL ödeme yaptı. Turistler şikayetçi oldu

Hürriyet'ten Burak Çoşan'ın haberine göre, MSİ Turizm aracılığıyla Japonya’dan Türkiye'ye gelen iki turist sabah saatlerinde kendilerini Türkiye’ye getiren acente ile temasa geçerek yapılan fahiş ödemeyi bildirdi.

MSİ turizm'in sahibi Ertan Demirbaş "ortada çok büyük bir gariplik var. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk için 1550 TL’yi turistlerin kredi kartlarından çekiyorlar. Gelen Japonların biri 1946 diğeri ise 1949 doğumlu iki kadın." dedi.

TUR FİYATI BİLE 1900 TL

Demirbaş, bir gariplik olduğunu anlayan iki turistin imzaladıkları evrakları kendilerine gönderdiğini ve transferi yapan firma ile görüşüldüğünü belirterek "35 bin dolar kira ödüyoruz. Kaç liraya transfer yapacağımızı size mi soracağız!" şeklinde cevap aldıklarını söyledi.

Transferi yapan firma Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) şikayet edilirken MSİ Turizm, iki Japon turistin uçak biletleri, rehberlik dahil olmak üzere 2 günlük Kapadokya gezisine kişi başı 1900 TL ödediğini belirtti.

Japon turistleri getiren firmanın sahibi Ertan Demirbaş isyan edercesine " Biz bu fiyata böyle bir turu satıyoruz. Ancak tek transfere 1550 TL alıyorlar. Eğer benim anlaşmalı olduğum firma ile bu transfer yapılmış olsaydı ödenecek rakam 120 TL artı KDV’ydi. Zaten Japon turisti zor getiriyoruz. Böyle olaylar olunca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor." dedi.

FİYATI AÇIKÇA SÖYLEDİK

Transferi yapan Azade Turizm yetkilileri ise, "Biz VIP transfer hizmeti veriyoruz. Araçlarımız çok lüks. Ayrıca şoförlerimiz İngilizce biliyor. Takım elbise ile hizmet veriyor. Biz fiyatı açıkça söyledik. Onlar da kabul etti. Herhangi bir şekilde gizli bir iş yapmadık. Bu konu şöyle değerlendirilebilir. Bakırköy’de bir balık yiyorsunuz. Aynı Balığı Ortaköy’de yediğiniz zaman daha fazla ödeme yapıyorsunuz. Biz aynı zamanda helikopter ile de transfer imkânı veren bir firmayız" dedi.

Söz konusu yolculuk taksi ile yapılmış olsaydı ödenecek ücret 60 ile 70 TL arasında, lüks araçlarla hizmet veren Careem ve Uber gibi uygulamalar kullanılsaydı eğer ortalama 85-90 TL olacaktı.