Sığınmacılarla ilgili çarpıcı rapor

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- 2017 yılında 186 sığınmacı, cinsel saldırıya uğradığı için mağdur destek hizmetlerinden yararlandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, dokuz yılda toplam bin 21 sığınmacı cinsel istismara maruz kaldı.

Suriye’deki iç savaşla birlikte 2011 yılından itibaren Türkiye’ye gelen sığınmacılar, büyük güçlüklerle karşılaştı. Cinsel tacizle de karşı karşıya kaldığı tespit edilen sığınmacı sayısı 2011’de 80 iken 2017’de bu sayı iki buçuk kat artarak 186 oldu.

İnsan ticareti mağduru olan 5 binin üzerindeki göçmenle “mağdur mülakatı” gerçekleştiren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bu kapsamda 2017 yılında 303 kişinin mağdur destek hizmetlerine yönlendirildiğini açıkladı. Bu kişilerden 151’inin insan ticareti mağduru olduğu kesinleşti. Türkiye’de tespit edilen 193 yabancı uyruklu insan ticareti mağdurundan bazıları ülkelerine gönderilirken bazıları da üçüncü bir ülkeye yerleştirildi. İnsan kaçakçılığının belirgin biçimde artması gerçeğinden hareketle ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan personellere yönelik, “Bilgilendirme Kitapçığı” hazırlandı.

Düzensiz göç arttı

Türkiye’de 2017 yılında düzensiz göçte de artış yaşandı. 2017’de yakalanan 175 bin 752 düzensiz göçmenin 50 bin 217’sini Suriye uyruklular oluşturdu. 45 bin 259 ile Afganistan uyruklular ikinci sırada yer alırken, düzensiz göç faaliyetleri kapsamında yakalanan Pakistan uyruklu sayısı 30 bin 337 oldu. Bu kapsamda yakalanan kişi sayısı 2012’de 47 bin 510 olarak kaydedildi. Göçmen kaçakçısı olarak yakalanan sayısı da 2017’de 2 bin 641 olarak tespit edildi. 2010 yılından 2017 sonuna kadar yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 19 bin 888 olarak gerçekleşti.

İşgücü istismarı

Türkiye’de geçici koruma altındakilerin çalışma haklarını düzenleyen ve 2016 yılında yürürlüğe giren kanun bu hakların kullanımı konusunda fayda sağlamadı. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aradan geçen iki yılda, çalışma izniyle iş dünyasına katılan Suriyeli sayısı 30 binde kaldı. Buna karşın kayıt dışı çalışan göçmen sayısının yarım milyonu bulduğu kaydedildi. Kayıt dışı çalışsalar dahi, Suriyelilerin ekonomi içinde yer almalarının ekonomiye “olumlu” yansıyacağını düşünen hükümet yetkilileri, kayıt dışılığın azaltılması konusunda herhangi bir adım atmadı. Sadece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen işgücü istismarı sayısı 2014 yılına oranla 2017’de yedi kat artarak 52 oldu. 2014’te bu sayı 7 olarak kayıtlara geçti. Göç İdaresi’nin, mağdurları koruma alanında yürüttüğü faaliyetler kapsamında dilencilik yaptırıldığı tespit edilen geçici koruma altındaki toplam 75 göçmen de geri dönüş programından yararlandı. Bu yönde belirlenen vakaların 65’i 2017 yılında kaydedildi.

Almanya 10 bin göçmen kabul edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) seçeceği 10 bin dolayında göçmeni ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Merkel, Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı buluşmada, söz konusu 10 bin göçmen alımının, Almanya’nın desteklediği ve kaçak göçün yasal imkânlarla ikame edilmesini öngören yeniden yerleştirme programının bir parçası olduğunu söyledi. Merkel hangi ülkelerden göçmen alınacağının henüz kesinleşmediğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Afrika ve Ortadoğu’dan en az 50 bin mültecinin Avrupa’ya getirilmesi için girişim başlatmıştı. UNHCR Başkanı Grandi, Almanya’nın kararının diğer ülkelere örnek olmasını umduğunu söyledi.

Nüfusun yüzde 4.29’u Suriyeli

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin illere göre dağılımını da paylaştı. İstanbul, kayıtlı Suriyelilerin en fazla sayıda yer aldığı şehir oldu. 538 bin Suriyeli, İstanbul nüfusunun yüzde 3.63’ünü oluşturdu. 457 bin 191 kayıtlı Suriyeli ile ikinci sırada Hatay yer aldı. Bu sayı, 1 milyon 575 bin nüfuslu Hatay’ın yüzde 29,40’ına karşılık geldi. Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerin nüfusuna oranlarında en çarpıcı örnek Kilis’te gerçekleşti. 136 bin 319 nüfuslu şehirde 131 bin 881 kayıtlı Suriyeli olduğu bildirildi. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye nüfusuna oranı ise yüzde 4.29 oldu. Türkiye’de koruma altındaki Suriyelilerin toplam sayısı 3 milyon 426 bin 786 olarak açıklandı.