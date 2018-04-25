AYM, Ayşe öğretmenin dosyasına 3 yıl sonra bakabilir!

AYM bir an önce gündeme almazsa dosya en erken 3 yıl sonra karara bağlanacak.

Anayasa Mahkemesi’nin, telefonla bağlandığı Beyaz Beyaz Show’da “çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 hapis cezasına çarptırılan ve geçen hafta 8 aylık kızı ile cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik için kılını kıpırdatmadığı ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Alcan Uludağ'ın haberine göre, AYM Başkanı Zühtü Arslan, Ayşe Öğretmen’in dosyasının gündemde öne alınması gibi bir talimatının olmadığını açıkladı.

Diyarbakır’da yaşayan Ayşe Çelik, Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 8 Ocak 2016’da telefonla bağlanıp Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını istemiş ve “Çocuklar ölmesin” demişti. Hakkında bu nedenle soruşturma açılan Ayşe Çelik, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çelik’in cezasını ertelemedi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca Çelik’in cezaevine girmesi gündeme geldi. Bu süreçte kızı Deran’ı dünyaya getiren Ayşe Öğretmen, infaz erteleme talebinde bulundu. Mahkeme, 6 aylık infaz erteleme kararı verdi. Süre 20 Nisan’da dolacaktı.

Bu arada Anayasa Mahkemesi’nin geçen hafta Çelik’in bireysel başvurusunu gündeme aldığı yönünde haberler yayımlandı. Çelik ailesi, bu nedenle umutlandı. Ancak AYM, geçen hafta herhangi bir karar vermedi ve Ayşe Öğretmen, 20 Nisan’da 8 aylık kızı Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne girdi.

Talimat vermedim ki...

TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da katıldı. Resepsiyonda, Cumhuriyet’in de arasında bulunduğu gazeteciler, Ayşe Öğretmen’in başvurusunun gündeme alınıp alınmadığını sordu. Arslan, “Geçen hafta bu konu gündeme alınmadı. Haberler doğru değil. Şu anda da gündemde değil” dedi. “Peki, dosyanın bir an önce görüşülmesi için gündeme alınması talimatı verdiniz mi” sorusu üzerine AYM Başkanı Arslan, “Hayır, talimat vermedim” diyerek net konuştu.

Zühtü Arslan’ın açıklaması Ayşe Çelik ve 8 aylık kızı Deran için hayal kırıklığına neden oldu. AYM, Çelik’in dosyasını biran önce gündeme almazsa, dosya en erken 3 yıl sonra karara bağlanabilecek. Bu durumda Çelik, 1 yıl 3 aylık cezasını tamamlayıp, çoktan dışarı çıkmış olacak. Çünkü AYM; şu an 2015 tarihli bireysel başvuruları görüşüyor.

Ayşe Öğretmen’e mektup

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1 yıl 3 ay hapis cezasını çekmek üzere yeni doğan bebeğiyle birlikte cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik’e mektup yazarak, “Sana ve Deran’a söz veriyorum ki, bu ülkede çocuklar hapishanelerde değil, özgür ve güvenli yarınlarda büyüyecekler” ifadelerini kullandı. Buldan kaleme aldığı mektubuna “Ayşe öğretmenim, sevgili kız kardeşim” diyerek başladı. Buldan, mektubunda şunları dile getirdi: “‘Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın’ diye televizyon ekranından bu ülkenin bir yurttaşı olarak, bir kadın ve bir öğretmen olarak en doğal, en meşru hakkınla duyarlılık çağrısı yaptığından bu yana yaklaşık iki yıl geçti. Hukuksuzluğun başat olduğu, demokratik ve insani değerlerin çürümeye bırakıldığı bir ülke ortamında, bu iki yıllık sürede otoriter rejimin saldırısına, lincine maruz kaldın. Sorgulandın, yargılandın, mahkum edildin. Toplum senin şahsında, insan canını, çocukların yaşam hakkını savunmaktan bezdirilmeye çalışıldı. Yıkımların, acıların, haksız uygulamaların gerçek tanıklığı senin şahsında susturulmaya çalışıldı.”