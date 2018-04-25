'Çukur' mahallesine şafak operasyonu

İstanbul narkotik polisi, birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Ünlü televizyon dizisinin çekildiği Çukur mahallesi de operasyon yapılan semtlerden biri...

Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ünlü televizyon dizisinin çekildiği Çukur mahallesinin de operasyon yapılan semtlerden biri olması dikkat çekti.

UYUŞTURUCU ARARKEN SUİKAST TABANCASI BULDULAR

Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi’ndeki Araplar Sokak'tı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.