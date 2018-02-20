IŞİD bombacısı olduğu iddiasıyla tutuklanan kadın tahliye edildi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Sanık Afra Şaar, kaldığı cezaevinden görüntülü sistemle katıldı. Savunma yapmak için söz isteyen Şaar, IŞİD üyesi olduğu iddialarını reddetti.

Şaar, “Suriye vatandaşıyım. Aynı zamanda Türkiye'de geçici kalma iznim var. İki kimliğim var. Biri Suriye kimliği, biri de Türkiye'den verilen kimliktir. Ben DEAŞ üyesi değilim. Faysal Selimoğlu benim eşimdir. Kendisi Suriye'de vefat etti. Eşim DEAŞ üyesiydi. Eşimle Suriye'de tanıştım ve orada evlendik. Çocuğumuz yoktur. 3,5 yıl evli kaldık. Evlendikten 2 ay sonra Diyarbakır'a geldik. 6-7 ay kaldıktan sonra tekrar Suriye'ye döndük. Eşim Faysal, Suriye'de vefat etti. Ben Suriye'de yaşamak istemediğim için Faysal'ın ailesinin yanına geldim. Polisler beni aldı. Cep telefonunda fotoğraflar vardır, o fotoğraflar eşimin fotoğrafıdır. Ayrıntılı savunmamı yapmıştım, ifadelerimi tekrar ederim" dedi.

Daha sonra söz alan savcı, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, toplanacak delil bulunmayışı, suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali nazara alınarak Şaar'ın tahliyesine talep etti.

Sanık avukatı Barış Yiğit ise Şaar’ın örgüt üyesi olduğunu gösterir tek bir delil bulunmadığını vurgulayarak, tahliyesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmış olması, sanığın tutuklu kaldığı süre, sanığın kaçma, gizlenme ya da delilleri karartma ihtimali bulunmayışı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Karar tutanaklara “Derhal salıverilme” şeklinde geçti.

Geçen yıl Aralık ayında polisi arayan bir kişi, Şaar’ın Suriye’den gelerek, eşi Faysal Selimoğlu’nun ailesini ziyaret ettiğini belirtti ve eşiyle ilgili bilgi getirdiğini söyledi. Bunun üzerine polis, ailenin evine operasyon düzenledi. Baskında Suriyeli kadın Afra Şaar gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, 3 cep telefonu, 2 telefon kartı, 2 tablet, dizüstü bilgisayar, 'Vasiyet' başlıklı bir belge ve bilgisayar ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen polis, Şaar ve imam nikahlı eşi Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deki çatışma bölgelerinde çekildiği tahmin edilen ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan fotoğrafları buldu. İncelemelerini sürdüren polis, el yazısı belgelerin, Faysal Selimoğlu'nun Suriye'deyken yazdığı ve ailesine vasiyet olarak gönderdiği mektuplar olduğu sonucuna ulaştı. Selimoğlu'nun Suriye'de IŞİD içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Hakkındaki ihbarda örgütün bombacısı olduğu ileri sürülen Şaar, iddiaları kabul etmedi. Polis sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Şaar hakkında dava açıldı. İddianamede “silahlı terör örgütüne üye olmakla” suçlanan Şaar’ın 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.