Diyanet: İmam hatipteki yavrularımıza iftira ediyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son günlerde imam hatip okullarındaki öğrencilerin deizme ilgi duyduğuna yönelik devam eden tartışmalarla ilgili olarak “Din istismarının en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Peygamber’i inkâr ettiğinizde beraberinde kitabı, ahireti de inkâr etmiş oluyorsunuz. Yani kendiliğinden olan bir Tanrı anlayışı, onun dışında her şeyi inkâr etmiş oluyorsunuz.

Bu bir tuzaktır. Bu ateizme giden bir yoldur. Bunun propagandasını yapmak isteyenlere de fırsat vermeyin. Birileri de ‘Bakınız bize şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Milletin çocukları bundan oluyor.’ diye planlı bir propaganda yapıyorlar. Bunlara da aldırmayın. Bu da dini istismardır. Din istismarının en uç noktalarından birisidir. Bir de imam hatipteki bizim yavrularımıza iftira ediyorlar. Kim peygamberi, vahyi inkâr eder de hâlâ Müslüman kalır, böyle bir şey olur mu? Sizler bu tür propagandalara sakın prim vermeyin.”