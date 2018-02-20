78'liler Girişimi Sözcüsü hakkında tutuklama talebi

78’liler Girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can’ın da aralarında olduğu 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat’ta gözaltına alınan; 78’liler Girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can’ın da aralarında bulunduğu HDP ve HDK üyesi 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan ve 78’liler Girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can’ın da aralarında olduğu 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra 2 kişi serbest kalırken; 9 kişinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.