KESK gözaltındaki üyeleri için Çağlayan Adliyesi’ndeyi

7 Şubat gece saat 02.00’de, Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube üyesi Döne Gevher ve SES üyesi Hıdır Doğan’ın da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. KESK, bugün (20 Şubat) 12 gündür gözaltında tutulan üyeleri için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

AKP’nin baskıları sonucunda “dosyada gizlilik kararı” ve gözaltı süresinin uzatılmasının hukuksuzluk olduğu belirtilen açıklamada “İfade alma süreci olarak tanımlanan gözaltı süreci de bir işkence yöntemi olarak kullanılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada AKP’nin her türlü etkinlik, eylem ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra barış talebini dahi terör propagandası olarak tanımladığının altı çizildi, denetimli serbestlik uygulamalarıyla birlikte Türkiye’nin “açık cezaevi”ne dönüştüğü belirtildi.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

Bizler KESK üye ve yöneticileri olarak her dönem doğru bildiğimiz yerde durduk ve doğru bildiklerimizi ifade ettik.bunun için hiçbir iktidardan icazet almadık .ancak bir dönemin açılımlarına göre hak olarak tanımlanan eylem ve etkinliklerin OHAL döneminde insanlara karşı birer suç kozuna dönüştürülmesi bir kumpas yaklaşımı olarak görüyoruz.

OHAL gerekçe gösterilerek hukuksuzca ülkenin genelinde muhalif ve örgütlü tüm kesimlere yönelik yapılan baskı gözaltı ve tutuklamalardan konfederasyonumuz KESK de çok ciddi anlamda payını almıştır. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız gözaltına alınmış tutuklanmış ve de ihraç edilmiştir

Kendilerine muhalif ve örgütlü olan her kesime yöneliyorlar.

Konfederasyonumuz KESK’e yönelik saldırıyorlar çünkü;

Kesk kuruluşundan itibaren hiçbir iktidarın yerini sağlamlaştırmaya yönelik şiddet baskı ve zor kültürü dayatmasına boyun eğmiyor.

Her zaman savaşın karşısında barışı haykırıyor ,

Emekçilerin ekonomik ve demoktarik haklarının ancak barış ortamında sağlanabilceğini biliyor ve savunuyor.

OHAL baskı ve zor aygıtlarıyla iktidarın yerini sağlamlaştırması için kullanılıyor, biat kültürü yaratılıyor bu yanlıştır ve toplumu geriye götürür, toplumsal çatışmalara zemin hazırlar. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir.

KESK olarak bir kez daha tekrar ediyoruz ki, KESK biat etmeyecek.

Hıdır ve Döne başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Mahkeme sonuçlanıncaya kadar istanbul kesk şubeler platformu olarak buradan ayrılmayacağız.

Örgütlülüğümüzü kriminalize edemeyeceksiniz . OHAL’inize alışmadık alışmayacağız.