Erken seçim yaz planlarını değiştirdi!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 17 Nisan 2018 Salı günü MHP grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı AKP tarafından da karşılık gördü, hemen ertesi gül Cumhubaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılan konuşmanın ardından beklenmedik bir şekilde 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimleri için tarih olarak belirlendi.

Bu tarih seçimi ülke genelinde bir şok etkisi yarattı. Bahçeli de 26 Ağustosu işaret etmişti; ancak kimse bu kadar erken seçim olacağını tahmin etmiyordu.



Erken seçimin beklenmedik tarihi, vatandaşların birçok planını değiştirmesine sebep oldu. Erken seçim tarihi ile ilgili en ilginç durumlardan bir tanesi de 24 Haziran’da yapılması planıydı YKS sınavıydı, milyonlarca üniversite adayının hayatını ilgilendiren ünivestiye giriş sınavı ile erken seçimin aynı güne denk getirilmesi oldukça tepki çekti. YÖK, üniversite sınavını bir hafta erteleyerek 31 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerine çekti. Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, üniversite sınavı gerçekleşmeden seçimin yapılacak olmasının seçime olan katılımı artıracağı vurgulandı, çünkü insanların henüz tatile çıkmamış olacağının düşünüldüğü söylendi.



Erken seçimin olmadığı durumda, 15-17 Haziran Ramazan bayramı ve 23-24 Haziran üniversite sınavlarını olacağından, milyonlarca insan çeşitli seyahatlerini bu tarihlere göre ayarlamıştı. Ancak hem erken seçim, hem de sınavın 1 hafta ertelenmiş olması bu planları oldukça bozdu. Aynı zamanda yeni planların yapılmasına da sebep oldu.



Birçok insan, özellikle üniversite öğrencileri, yaşadığı şehir/ seçmen kaydının olduğu ve seçmen kaydı değiştirmedeki belirsizliklerden dolayı, oy vermek için memleketine gitmek durumunda, bu da oldukça yoğun bir kara-hava yolu trafiği oluşturacak.



Bayram – sınav sonrasındaki haftalar için tatil planlamış birçok insan ise, oy vermek veya tatile gitmek arasında bir çelişki yaşıyor, başkanlık seçimlerinin ülkenin kaderi üzerinde etkisi düşünüldüğünde milyonlarca insan planlarını iptal etmek, değiştirmek durumunda kaldı. Bir kısmı da yeni planlar yapacaktır.

Hava yolu firmaları bu durumun farkında vararak, müşterilerinin yaşayabileceği mağduriyetleri de göz önüne alarak, seyahat tarih değişikliklerinde müşterilerine yardımcı olacaklarını bildirdiler.THY yağtığı erken seçim düzenlemesinde 15 Mayıs’a kadar işlem yapmak kaidesiyle, 18 Haziran-1 Temmuz için yapılmış tüm rezervasyonlar için aşağıdaki açıklamayı yaptı:



“"Yeni rezervasyonun, 31 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenecek herhangi bir THY ve/veya AnadoluJet uçuşuna yapılması durumunda, ilgili uçuştaki müsaitlik durumu dikkate alınmak suretiyle, rezervasyon uçuş değişiklikleri aynı kabinde ücretsiz gerçekleştirilecektir. Parkur değişiklikleri ise, mevcut ücret kuralları doğrultusunda düzenlenecektir. İade talepleri de yine mevcut ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır. Biletin geçerlilik süresi, herhangi bir ücret farkı ve/veya ceza alınmaksızın, 01.08.2018 (dahil) tarihine kadar uzatılacaktır."



Pegasus Airlines ise daha önce Pegasus’tan Biletlere Erken Seçim Düzenlemesi yazımızda da belirtiğimiz gibi:



“Değerli Misafirlerimiz,

18.04.2018 ve öncesinde alınmış ve uçuş tarihi 24.06.2018 olan biletler için, 28 Mayıs 2018 tarihine kadar talepte bulunulması durumunda aşağıdaki uygulama geçerli olacaktır;

Uçuş tarihi 24 Haziran olan biletiniz bulunuyorsa, ceza ücreti alınmadan, varsa yeni düzenlenecek bilet ile arasındaki ücret farkı alınarak değişiklik veya kesintisiz iade yapılabilecektir.



Değişiklik ya da iade talepleriniz için 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz”

açıklamasında bulunarak, erken seçim için bilet değişikliği konusunda kullanıcılarına destek olacağını açıkladı.



Seçim dönemlerinde kimi otobüs firmaları insanların kolay ulaşım sağlayabilmeleri için de kampanyalar-indirimler da düzenliyor. Eğer en önemli vatandaşlık görevlerinden olan oy verme işlemini gerçekleştiriyorsanız ve oy vereceğiniz yere seyahat etmek zorundaysanız, tüm otobüs uçak alternatifleri obilet.com’dan görüntüleyip bilet almayı düşünebilirsiniz.



Bu arada, her şeyden önce ysk seçmen kayıtlarını kontrol edip, seçmen kütüğünün nerede olduğuna bakmata fayda var. Şu linkten seçmen kayıtları görüntülenebilmektedir:



https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp