Ramazan pidesine zam yolda

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Selami Ekşi, Eskişehir'de farklı gramajlarda farklı fiyatlarla yapılan ekmek satışı ve bu yılki Ramazan pidesinin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

“RAMAZAN PİDESİ İÇİN ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ”

Ramazan pidesinde de ekmek gibi 2 senedir herhangi bir zam olmadığını ifade eden Başkan Ekşi, bu sene zam talep edeceklerini aktardı. Sendika Başkanı Ekşi, “Ramazan pidesi de aynı şekilde 2 yıldır zam görmüyor. Bu yıl da bir miktar zam artışı için Ticaret Odası’ndan talepte bulunacağız. Eskişehir’deki pide ve ekmek fiyatları Türkiye’deki örneklerinden her zaman daha makul ve daha kalitelidir” diye belirtti.