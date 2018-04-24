Ünsal Yavuz hayatını kaybetti

Atatürk sevdalısı, Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu, Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Ünsal Yavuz bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Profesör Ünsal Yavuz bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı yaşama veda etti.

ÜNSAL YAVUZ KİMDİR?

Ünsal Yavuz, 1945 yılında Ödemiş’te dünyaya geldi.

İlk, orta, lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra yükseköğrenimini 1964-68 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde yaptı.

Doktora çalışmasını Fransa’da Marsilya Aix-En-Provence Üniversitesi’nde tamamlayıp Türkiye’ye dönerek bitirdiği fakültede doktor asistan olarak akademik kariyerine başladı. 1948’de yardımcı doçent, 1987’de doçent oldu, 1992’de ise profesörlüğe yükseldi.

1987-1990 tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti tarihi koordinatörlüğü yaptıktan sonra, 1990’dan sonra Ankara Üniversitesi Türk-İnkilap Tarihi Enstitüsüne geçti. Profesör Yavuz, en son Başkent Üniversite’sinde Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapıyordu.

Prof. Dr. Yavuz’un uzmanlık alanlarını, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk Devrimi ile kurulan devletin, çağdaş ve uygar boyutlarındaki kurumsal yapılanmasını şekillendiren Atatürkçü felsefe oluşturdu.

Ünsal Yavuz yaşam amacını “varoluşumuzun tek ve vazgeçilmez açıklaması olan Atatürk ideolojisinin temel değer ve kavramları konusunda fakülte ve yüksekokullarda, asker-sivil devlet kurumlarındaki üst düzey bürokratların yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında yaşayan halkımıza yönelik verdiğim ders, konferans ve katıldığım açık oturumlarla görevlerimi yerine getirmeye çalışmak” olarak ifade etmişti.

Ünsal Yavuz’un Fransız ve İngiliz arşivinde bulunan belgeler üzerine kurulu bildiri ve makaleleriyle konusuyla ilgili iki kitabı vardı. Profesör Ünsal Yavuz, perşembe günü Kocatepe Camiinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek…