Ders kitaplarındaki hatalar rekor kırıyor

HABERTÜRK- MEB, kitapların hatasız olmasını beklemenin yanlış olduğunu söylerken, hatalar en çok sözel ders kitaplarında var.

Hem ders hem de yardımcı kitaplar hata rekorunu kırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), 2017-2018 yılı için hazırlanan ders kitaplarında ve yardımcı kitaplarda 32 bin 390 hata tespit edildi. Ders ve yardımcı kitaplar, bu yıl tekrar tekrar kontrol edildi. 996 kitapta yapılan genel taramada 30 bin 233, FETÖ ile ilgili incelemede 318 kitapta 422, baskı öncesinde 83 kitapta 694, baskı sonrası 125 kitapta 732 hata belirlendi. Bakanlık yetkilileri, “Ders kitaplarının mutlak anlamda hatasız olmasını beklemek yanlıştır. En çok hata sözel derslerin kitaplarında çıkıyor” dedi.

FETÖ TEMİZLİĞİ BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kitaplarda FETÖ temizliği başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre bu kapsamda 996 kitap incelendi, 57 kitapta FETÖ’cü unsurlar tespit edildi. MEB, yayıncılardan da kendilerine ait kitaplarda gerekli incelemelerin yapılmasını istedi. Bu çerçevede incelenen 318 kitaptan 103’ünde düzeltme yapıldı. 178 kitabın, ders kitabı alım ihalesine girmesi engellendi. Taraflar, Nisan 2017’de tekrar bir araya gelerek detaylı hata tespit analizi yaptı. 83 kitapta daha terör örgütüyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle düzeltme yapıldı.

MEB’in, raporunda şunlar yer aldı: “1054 kitapta defalarca tarama yapılmış, 500’e yakın ders kitabında 30 binden fazla irili ufaklı düzeltme yapılarak FETÖ’cülerin içeriklere zerk ettikleri zararlı unsurlar temizlenmiştir. 258 bin 504 sayfadan oluşan devasa miktardaki ders kitaplarında sıfır hataya ulaşılmış olduğu tabii olarak iddia edilemez.”