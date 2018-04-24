Adıyaman'da 5,4 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var

Adıyaman'da saat 03:34'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Samsat ilçesi olduğunu açıkladı. Sabah saat 07:50'de 3., saat 09.09'da ise 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde saat 03.34'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonucu ilçe merkezinde ve köylerde bazı binalar yıkılırken, 13 kişi de yaralandı.

Merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyü olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.

Deprem yerin AFAD'a göre 7, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 14 kilometre altında meydana geldi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ilçede ve köylerinde can kaybı yaşanmadığını ve 13 hafif yaralı olduğunu söyledi.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise eski evlerin yanı sıra bazı sağlam yapıların da yıkıldığını belirtti.

İlçede AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor.

AFAD'ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.

Birçok ilde hissedildi

Deprem, Adıyaman'ın merkezi ve çevre ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş dahil birçok ilde de hissedildi.

Adıyaman'ın merkezinde ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından birçok kişi evlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Artçı depremler de aralıklı olarak sürerken birçok kişi geceyi sokakta geçirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu: Yıkılan yer yok

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kent merkezinde yıkılan yer olmadığını açıkladı.



Hüsrev Kutlu ayrıca ekipleri tedbir amaçlı olarak Samsat'a yönlendirdiklerini belirtti.

Samsat'ta 2 Mart 2017'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve birçok yapı yıkılmıştı.

İlçede evleri yıkılan çok sayıda kişi halen konteyner ve çadırlarda barınıyor.