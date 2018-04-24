Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD depremin merkez üssünün Samsat ilçesi olduğunu açıkladı. Sabah saat 07:50'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Samsat'ta deprem nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Söz konusu olayın ardından geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada, depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu. Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

İlçe genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

ÇOĞU YAŞLI 13 KİŞİ HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Sarsıntıya uykularında yakalanan ve paniğe kapılarak binalardan çıkmaya çalışan vatandaşlardan bazıları sağlık sorunları yaşadı.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 13 depremzede, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Samsat ve Adıyaman'daki hastanelere müracaat etti.

Yetkililer, can kaybının yaşanmadığını, hastanelere gelenlerin de ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirtti.

Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlı bir binanın altında yer alan ve deprem sırasında bir bölümü yıkılan alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanların kurtarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında bazı hayvanlar canlı olarak bulundukları yerden çıkarıldı. Birkaç hayvanın öldüğü belirlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor. Bazı dernekler ise depremzedelere yardım ulaştırmaya başladı.