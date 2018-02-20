Kimyasal hadım nedir? Kimlere, nasıl uygulanacak?

Kimyasal hadım yani kastrasyon, Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. ve geçtiğimiz hafta bir babanın öz kızına karşı uyguladığı cinsel istismar sonrası tekrar gündeme geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk istismarının önüne geçmek için alınacak tedbirler arasında kimyasal hadımın da olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız...

Peki, kastrasyon yani kimyasal hadım nedir? Tıp, kimyasal hadım için ne diyor?

Habertürk TV'ye konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen, "Bir yönetmelikle böyle bir karar çıkmıştı ama daha sonra böyle bir kararın sadece kanun nezdinde olması gerektiği düşünüldüğünden yürürlüğe girememişti. Şimdi tekrar gündemde. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Adalet Bakanımızın açıklamalarından dolayı, bu konunun çok ciddi ele alınmasından dolayı son derece mutluyum. Ama bir yandan da bazı kaygılarımız oluştu. Mutluluğumuz şöyle; bir klinik adli tıpçı olarak her zaman bu tip suçları işleyen kişilerin en ağır cezayı almaları gerektiği konusunda isteklerimizi dile getiriyoruz. İstismar edilen çocukları duyduğumuzda sayısı düşükmüş gibi geliyor ama basına yansıyanların altında bir buz dağı var. Gerçek sayılar çok daha fazla. Ama mutluluğumuzun yanı sıra kaygımız da ortaya çıktı.

Kimyasal kastrasyonun nasıl uygulanacağı, uygulanmasının etik mi, yasal mı olduğu gibi tartışmalar gündeme gelecek. Bunları oturtmadan yapılacak girişimlerin de daha sonra bize olumsuz döneceği kaygılarını yaşamaya başladık.