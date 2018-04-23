Kimyasal maddeyi dökenler yakalandı

Hürriyet- Dökülen kimyasal maddenin 'Demir2 Sülfat ve Heptohidrot' olduğu belirlendi. Kimyasal maddenin bir tekstil şirketine ait olduğu ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan 22 Nisan Dünya Günü'nde Büyükçekmece19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu üzerinde bir kamyon dolusu kimyasal atık yol kenarına döküldü. AFAD ve İSTAÇ görevlileri olay yerinde çalışma yaparken, Büyükmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kimyasal maddeyi döken kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkan polis kimyasal maddeyi döken hafriyat kamyonunu belirledi. Düzenlenen operasyonda kamyon şoförü E.G gözaltına alındı. Kamyona kimyasal maddeyi yükleyen kepçeci H.D de yakalandı. 2 kişi Emniyette sorguya alınırken, dökülen kimyasal maddenin Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir tekstil şirketine ait olduğu belirlendi. Dökülen kimyasal maddenin ise 'Demir2 Sülfat ve Heptohidrot' olduğu saptandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.