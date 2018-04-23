Erdoğan'dan çocuklara: Bu kıyağımı da unutmayın

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği çocuklara "Bu kıyağımı da unutmayın" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çocukları ağırladı. Koltuğunu 12 yaşındaki Fatih'e devreden Erdoğan, konuşmasında "Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıldönümünde, istikbalimizin teminatı genç yavrularımızla, külliyemizde bir aradayız. Daha nice 98 yıllara temennisiyle sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Makamlar gelip geçicidir. Bugün de sayın Başkan Fatih'e bu makamı devrediyorum. Gerek istikbal, gerekse istiklal mücadelemizde sizlerin çok önemli yeri var. Dünyada genç nüfus itibariyle ağırlıklı bir nüfusa sahip Türkiye'nin üyelerisiniz. Nitelikli insan yetiştirmede sizler bizim adaylarımızsınız. Bundan dolayı size güveniyoruz. Başarılarınızla övüneceğiz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar, benim geleceğe olan güveni artırıyor" diye konuştu.

Ardından söz alan Fatih ise, "Atatürk 23 Nisan'ı biz çocuklara armağan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimize ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz sevgiye layık olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan fatih şu cevapları verdi:

Çocuklara yönelik vaadiniz olacak mı?

Çocukları nitelikli yetiştirmek olcaktır.

Türkiye'de çocuklar özgürce yaşıyabiliyorlar. Suriyeli çocuklar için ne yapmak istiyorsunuz?

Suriyeli çocukların bizlele birlikte oynayabilmesi, koşabilmesi için çalışmalar yaparım.

Geçen hafta derbide yaşananlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Bizdeki amaç sıfır şidddet. Bu konuda önlemler alırım.

Engelliler için neler yapabilirsiniz?

"BU KIYAĞIMI DA UNUTMAYIN"

Erdoğan soruların ardından çocuklara makamında ağırlamayı teklif ederek, "Bu kıyağımı da unutmayın" dedi.