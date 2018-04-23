Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Bu kapsamda devlet protokolünden önce çocuklar Ata’nın huzuruna çıktı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Yılmaz’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“TBMM’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kuruluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis TBMM, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. TBMM’nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkacağımıza söz veriyor, bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek istiyorum.

sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Bakan Yılmaz ve çocukların ardından; Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'un da aralarında bulunduğu devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette, Atatürk'ün mozalesine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.