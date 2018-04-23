Ünlü mağazadan flaş karar

Türkiye'den çekilen perakende devleri arasına Zara'nın da katıldığı belirtiliyor.

Türkiye'den çekilen perakende devleri arasına Zara da katılıyor. Alışveriş Merkezlerinde (AVM) dolar üzerinden ödenen kiraların büyük firmaları dahi zor duruma soktuğu belirtilirken, metrekare başı cironun 16 aydır aralıksız düştüğü kaydediliyor.

T24'ün Paraanaliz'den aktardığı haberine göre, bu durumdan olumsuz etkilenen bir perakende devi de Zara. İspanyol hazır giyim devi şirket, Metrocity AVM'deki mağazalarını kapatırken, Zorlu Center'daki mağazalarını ise tek bir çatı altında toplama kararı aldı. 93 ülkede iki binden fazla mağazası olan Zara, 1988 yılından bu yana Türkiye giyim sektöründe faaliyet gösteriyor.

'MANGO DA ZOR DURUMDA'

Zara'nın Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialar, uzun bir zamandır şirket yöneticileri tarafından yalanlanıyordu. Zara yetkilileri, çekilmek bir yana yeni mağazalar açtıklarını iddia ediyordu. Habere göre, Zara'nın Metrocity'deki eski mağazasının yerine Fashion&More ve Glam Foot tabelaları asılmış durumda ve Zorlu Center'daki mağazası tadilatta olan Zara'nın ne zaman açılacağı ise muallak. Zor durumda olduğu iddia edilen bir diğer şirket de Mango.

İspanyol giyim markası Mango, outlet'lerini kar edemedikleri için kapatmaya başlamıştı.

Yoluna sezon mağazalarıyla devam edecek olan markanın İstanbul'da toplam üç outlet mağazası kaldı.