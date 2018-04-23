Yaşasın 23 Nisan!

Bu tarihi gün, 1922'den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde Ankara'da yapıldı. 1981'de kabul edilen kanunla bayramın adı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

Meclis’in açılışının 98. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlayacağız…