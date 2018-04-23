23 Nisan 2018 08:33

Yaşasın 23 Nisan!

Yaşasın 23 Nisan!
Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan, Türkiye'nin ilk resmi bayramı ilan edildi…
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Bu tarihi gün, 1922'den itibaren Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli bayramı 23 Nisan, 5 yıl sonra daha anlamlı bir hal aldı. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. İlk Çocuk Bayramı kutlaması da 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde Ankara'da yapıldı. 1981'de kabul edilen kanunla bayramın adı “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” oldu.

Meclis’in açılışının 98. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her zamankinden daha büyük coşkuyla kutlayacağız…

 

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