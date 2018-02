Edinilen bilgilere göre bu gösteri İran’ın, “Suriye’nin yanındayız” mesajı olarak algılanıyor. Ankara şu ana kadar Esad rejiminin Afrin’e girdiği gibi bir bilgi elde etmedi.

Ancak Ankara temkinli davranarak Afrin’deki durumu an be an izliyor.(hürriyet)