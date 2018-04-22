Engellilere sınav işkencesi!

DHA/ Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için gelen adaylar, asansörün bozulmasıyla büyük mağduriyet yaşadı. Memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı. Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.