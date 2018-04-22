DHA/ Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören uzman erbaş ve korucular, çarşı iznine gitmek üzere nizamiye önündeki kavşakta minibüse bindi. Kavşaktan dönüş yapan minibüsle, gelen bir TIR çarpıştı. Kazada, hem minibüstekiler hem de başka bir minibüsü beklyen diğer askerlerden yaralanan oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 21 asker, 3 korucu ve minibüs şoförü olmak üzere 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.
22 Nisan 2018 13:05
Askeri taşıyan midibüs ve TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10'dan fazla asker yaralandı.
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