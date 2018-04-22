Fatih Portakal'dan çok sert tepki: Vicdanı ne kadar rahat?

Fatih Portakal, öğretmen Ayşe Çelik'in bebeğiyle cezaevine konulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu: "Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış."

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” diyerek sokağa çıkma yasakları ve operasyonların sona ermesini isteyen öğretmen Ayşe Çelik’in 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine konulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. Operasyonların sona ermesini isteyen öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle dava açılan Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen’e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlanmayınca Çelik, geçen cuma günü bebeğiyle birlikte Diyarbakır Cezaevi’ne konulmuştu.



Ayşe Çelik’in cezaevine girmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, Beyazıt Öztürk’ün yaşananlara sessiz kalmasını eleştirdi. Portakal, şöyle dedi:

“Shov programında çocuklar ağlamasın, dediği için öğretmen Ayşe Çelik minik kızı Deran ile bilikte cezaevinde. 5 ay oradalar. Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”