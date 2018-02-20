O grup Afrin'e girdi: Türk jetleri havalandı

HABERTÜRK - İlk olarak Reuters'ın duyurduğu iddianın ardından rejim güçlerinin kente girdiği ana ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlandı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği ve Hizbullah'ın medya organlarına dayandırdığı habere göre, Halep'ten Esad rejimine bağlı güçler Afrin'e giriş yapmaya başladı.

Associated Press haber ajansı Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde Türk jetlerinin konvoyun girdiği bölgeyi bombaladığını son dakika haberi olarak servis etti. Suriye devlet televizyonundaki bu iddia henüz doğrulanmadı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre; Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:



Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre Afrin'e girmeye hazırlanan Esad rejimine bağlı Şii milislerin Hizbullah'ın kontrolündeki Nübbül ve Zehra'da toplandığı, gün içerisinde Afrin'de olacakları belirtiliyor. İlk grubun 270 kişiden oluştuğu ifade edildi.

Afrin’e giden Esad rejimine bağlı paramiliter güçler Liva el Bakir'e bağlı. Suriye’deki iç savaşın ikinci yılında Hizbullah ve Tahran ortaklığıyla kuruldu. Tamamıyla Şii milislerden oluşuyor. Grup emirleri İran’ın dış operasyonlardan sorumlu komutanı Kasım Süleymani’nin görevlendirdiği komutanlardan alıyor.

Reyhanlı saldırısının faili terörist Mihraç Ural’ın da içinde olduğu 'Halk gücü' olarak tanımlanan terörist unsurların da bölgeye gittiği belirtiliyor.