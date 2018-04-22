MURAT YAYIN - DHA/ Olay, ilçeye bağlı Gönence Mahallesi'nde meydana geldi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gönence Mahallesi'nde bulunan 1'inci derece SİT alanında define amaçlı kaçak kazı yaptıkları belirlenen A.T. (69), A.S. (23), M.Ç. (31), U.I. (30), A.K. (22) ve R.S. (18)'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 1 dedektör, 4 kazma, 2 kürek ve tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 5 objeye de el konuldu. 6 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
22 Nisan 2018 10:05
Suçüstü yakalandılar!
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında define arayan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Çok Okunanlar
-
Fatih Portakal'dan çok sert tepki: Vicdanı ne kadar rahat?
-
Yaşlı kadının katilinin kimliği dehşete düşürdü
-
Meteoroloji açıkladı: Yarın başlıyor!
-
Mangal yakmak isterken alevlerin arasında kaldılar
-
Suçüstü yakalandılar!
-
Sosyal medyada bedelli askerlik 'rüzgarı'
-
ODTÜ'deki Bahar Şenliği'ne OHAL yasağı
-
21 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklandı
-
THY pilotu isyan etti: Yahu ayakta duracak halim yok...
-
Vasiyet etti; cenazesi pankartla uğurlandı