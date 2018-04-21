Ayrıntılar birazdan...
21 Nisan 2018 17:25
Esenyurt’ta hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı
Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.
Çok Okunanlar
-
Sarıyer’de vahşice öldürülen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
-
Domuz sürüsü kurbanı oldu
-
Esenyurt’ta hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı
-
Osmaniye'de zincirleme kaza: 1'i ağır 12 yaralı
-
Limanda demirli gezi teknesi battı
-
Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü
-
24 evi soyup tatile gittiler
-
Kafede tartıştığı arkadaşlarını vurdu
-
Eski Bakan Vuralhan'ın öldürülme anı kamerada
-
Anayasa Mahkemesi'nden Öcalan kararı