Eyüp KELEBEK - DHA/ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.Y., H.E., B.G. ve Y.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
21 Nisan 2018 15:39
24 evi soyup tatile gittiler
Eskişehir'de çeşitli tarihlerde 24 ayrı evi soyan 2'si kadın 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlıktan elde ettiği paraları, eğlence yerlerinde ve tatil yörelerinde harcayan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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