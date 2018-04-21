Üniversitelerde böl-parçala-yönet dönemi

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET - Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Türkiye’deki 10 büyük ve köklü üniversite parçalanacak. Bu kapsamda Selçuk, Gazi, Dumlupınar, İnönü, İstanbul, Sakarya, Mersin, Karadeniz Teknik, Erciyes ve Sütçü İmam Üniversiteleri bölünerek yeni üniversiteler kurulacak. Tasarıya göre, Ankara Hacı Bayram Veli, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbn-i Sina, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Gaziantep Bilim ve Teknoloji isimli 13 devlet üniversitesi kurulacak. Ayrıca İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimli 2 yeni vakıf üniversitesi kurulacak.

Gazi Üniversitesi’nin hukuk, tıp, eczacılık, mühendislik, mimarlık, iletişim ve diş hekimliğinin aralarında olduğu 9 fakültesi yeni kurulacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanacak. MEB tasarısının yasalaşması durumunda Gazi Üniversitesi’nde sadece edebiyat, fen, eğitim, güzel sanatlar ve ilahiyat fakültelerinin de yer aldığı 11 fakülte öğretime devam edebilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin eğitim, hukuk, güzel sanatlar, ilahiyat ve iletişim fakülteleri ile uygulamalı bilimler yüksekokulu ve devlet konservatuvarı; Araklı, Beşikdüzü, Maçka, Tonya ve Vakfıkebir meslek yüksekokulları, yeni kurulacak Trabzon Üniversitesi’ne bağlanacak. Ayrıca KTÜ’nün eğitim bilimleri enstitüsünün adı lisansüstü eğitim enstitüsü olarak değiştirilerek yeni kurulan üniversite bünyesine alınacak.

Adını anmamıştı

Bölünecek üniversiteler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnönü Üniversitesi de yer aldı. 1975’te kurulan ve Milli Mücadele kahramanı İsmet İnönü’nün adı verilen üniversiteye ilişkin Erdoğan, “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak” diyerek süreci başlatmıştı. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi’nin su ürünleri ve ziraat fakülteleri ile Battalgazi ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokulları, yeni kurulacak Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlanacak.

YÖK, üniversitelerin bölünmesine ilişkin “Yasamanın takdiri ile ortak bir çalışma sonrası yapıldı” dese de taslakta köklü üniversitelerin parçalanmasına ilişkin herhangi bir gerekçelendirme yapılamadı. Tasarının gerekçesinde sadece “yeni kurulan üniversitelere ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir” ifadeleri yer aldı. YÖK yetkililerinin ise bölünme gerekçelerini üniversitelerin kontenjanlarının fazlalığı ve meslek yüksekokullarının üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması olarak gerekçelendirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre YÖK, bölünme sonrası yeni kurulacak üniversitelere bulunduğu illerde yeni bölgesel misyonlar vermeyi planlayacak.

Malları da gidecek

Tasarı TBMM’de kabul edilip kanun yürürlüğe girer girmez, bölünen üniversitelerin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kadro ve pozisyonları ile birlikte tüm personeli, bütçe ödenekleri, her tür araç gereci, demirbaşı ve taşıtları devredilmiş sayılacak. Taşınmazları da yeni kurulacak üniversiteye tahsis edilmiş sayılacak.

Diploma aynı

Bölünecek üniversitelerde okuyan öğrenciler de tasarının kabul edilmesinin ardından önümüzdeki yıl yeni üniversitelere aktarılmış olacak. Ancak bağlanan birimlerde okuyan öğrencilere mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemeleri halinde üniversitenin eski adıyla verilebilecek.

ÇAPA TIP DA GİDİYOR

Tasarı kapsamında İstanbul Üniversitesi’nin diş hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, iletişim, işletme, orman, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve veteriner fakülteleri ile sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, ormancılık ve veterinerlik meslek yüksekokulları İstanbul İbn-i Sina Üniversitesi’ne bağlanacak. 1827’de kurulan ilk tıp fakültesi Mekteb-i Tıbbiye’yi Şahane’nin devamı ve üniversite reformuyla kurulmuş ilk tıp fakültesi olan Çapa Tıp Fakültesi de İbn-i Sina Üniversitesi bünyesine katılacak. İstanbul Üniversitesi’nin, çocuk sağlığı, kardiyoloji, muhasebe ve onkoloji enstitüleri ise öğretim yılı sonundan geçerli olmak üzere kapatılacak. İstanbul Üniversitesi’nin dünyadaki ilk 1000 üniversitesiyle rekabet edebilecek tek fakültesi olan tıp fakültesinin bölünmesi dikkat çekti

Özel okullara terör ayarı

MEB tasarıyla Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda da değişikliğe gidecek. Bu kapsamda özel okullarda yöneticiler ve çalışanlar için “belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile”, “devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suç işlememiş olması, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması” şartı getirilecek.

.CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Şenatalar: Tepeden inme bir karar

CHP Parti Meclisi üyesi ve YÖK eski üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, üniversitelerin bütün iktidarlara karşı özgür olması gereken kurumlar olduğunu hatırlatarak “Yükseköğretim sistemi hiç bu kadar merkeziyetçi olmamıştı’’ dedi. Üniversitelerin bölünebileceğini ama yöntemin bu olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Şenatalar şunları söyledi: “Üniversiteler bölünür ama daha demokratik ülkelerde uzmanlar kurulu oluşturulur, raporlar hazırlanır, tartışmalar yapılır, lehte aleyhte etkenler ortaya çıkarılır, tepkiler alınır ve ondan sonra uzlaşmaya varılır. Gerekçelerin açıklanması da bir şey ifade etmez, Meclis’te yapılacak tartışmalar da. Yasa teklifleri onay almışsa zaten kesin geçiyor. İstanbul Üniversitesi en köklü üniversitemiz. Bu üniversitenin Diş Hekimliği, İşletme, Orman, Veterinerlik fakültelerine kanun çıktığı andan itibaren ‘Siz artık İbni Sina oldunuz’ denecek. Bu kadar tepeden inme olmamalı. İngiltere’de Oxford’u ikiye böldük, Almanya’da Heidelberg’i üçe böldük deseler kimse ciddiye almaz, fıkra zanneder.”