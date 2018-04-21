21 Nisan 2018 09:08

TSK açıkladı: 'Sema' öldürüldü

TSK açıkladı: 'Sema' öldürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
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TSK'dan yapılan açıklamada "20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bingöl Valiliği dün, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sabah saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada öldürülen teröristin gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi olduğu belirtildi.

"Sema" kod isimli Zühre Yariçi'nin sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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