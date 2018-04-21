TSK açıkladı: 'Sema' öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada "20 Nisan 2018 tarihinde Bingöl kırsalında icra edilen operasyonda gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi’nin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Bingöl Valiliği dün, İl Jandarma Komutanlığınca dün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı kadın teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sabah saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada öldürülen teröristin gri listede yer alan Sema kod adlı terörist Zühre Yariçi olduğu belirtildi.
"Sema" kod isimli Zühre Yariçi'nin sözde "Amed Eyaleti Beşli Yürütmede görevli YJA-Star" sorumlusu olduğu tespit edildi. Bölgede güvenlik güçlerince terör örgütü PKK ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.