Seçim propagandasına Almanya'dan 3 ay şartı

Türk siyasilerin Almanya’da yapmak isteyeceği siyasi propaganda geçen yıl federal hükümetin aldığı, ‘seçim toplantıları için en az üç ay önceden başvurulması gerekir’ kararına takılabilir.

ALİ VARLI-HÜRRİYET/ Türk siyasilerin Almanya’da yapmak isteyeceği siyasi propaganda geçen yıl federal hükümetin aldığı, ‘seçim toplantıları için en az üç ay önceden başvurulması gerekir’ kararına takılabilir.

Geçen yıl Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Almanya ile Türkiye arasında siyasilerin Almanya’da seçim toplantısı yapmak istemesi krize yol açmıştı.

Federal hükümet de krizin yaşandığı dönemde, seçim toplantıları için en az üç ay öncesinden başvuru şartı getirmişti.

Federal hükümet sözcülerinin dün yaptıkları olağan basın toplantısında konu gündeme geldi.

Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breuel, bir soru üzerine geçen yıl alınan üç ay önceden başvuru şartını hatırlattı.

Haziran seçimlerine üç aydan kısa bir süre söz konusu.